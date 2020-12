Il Comune di Arce lancia una campagna per sensibilizzare l’acquisto nei negozi del paese

#ioComproadArce è un hashtag, una serie di locandine, un mini spot video, dei post social che hanno l’obiettivo di sostenere il tessuto economico e commerciale del territorio.«Questa emergenza sanitaria – ha detto il Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive di Arce Sara Petrucci – rischia di diventare una crisi irreversibile. In un momento così delicato è importante ricordare che quando decidiamo di comprare qualcosa in una delle nostre attività stiamo creando un valore più grande dell’acquisto stesso. Servono i ristori del Governo – ha aggiunto ancora la Petrucci – ma serve anche una grande attenzione da parte di tutta la comunità verso quelle realtà che in questi mesi hanno subito un duro colpo. L’Amministrazione comunale con questa campagna vuole promuovere e incentivare i cittadini a sostenere con i propri acquisti un settore che più di altri ha subito gli effetti dell’epidemia. L’invito è quello di riscoprire il piacere del comprare nel negozio vicino casa, di scegliere i prodotti a km zero, di godere della professionalità dei nostri artigiani e ristoratori, magari ordinando una cena a domicilio da chi conosce i nostri gusti. Tutto questo – ha concluso il Vicesindaco – assume un duplice valore: contribuiamo ad una solidarietà fondamentale in questo momento difficile e diamo una mano all’economia che tiene vivo il nostro paese. Anzi c’è anche un ulteriore aspetto positivo, quello di ridurre gli spostamenti ed abbassare il diffondersi dei contagi».

COMUNICATO STAMPA