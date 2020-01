Il Comune di Arce consegna un riconoscimento all’Alfiere del Lavoro Leonardo Sera

La cerimonia si terrà nella sala consiliare “A. Renzi” sabato prossimo 4 gennaio, alle ore 18. Il consiglio comunale di Arce, nella seduta del 20 dicembre 2019, ha deliberato l’attestazione di stima e gratitudine nei confronti dello studente arcese che il 22 ottobre scorso, nella sala dei Corazzieri del Quirinale, ha ricevuto l’onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Il premio “Alfiere del Lavoro” è stato istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro nel 1961 in coincidenza del centenario dell’Unità d’Italia e del sessantenario dell’Ordine «Al merito del Lavoro». È un riconoscimento destinato ogni anno ai venticinque studenti (scelti non più di uno per provincia fra i migliori segnalati dai presidi delle scuole di tutta Italia) che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Leonardo è stato segnalato dalla preside Orietta Palombo del Liceo Scientifico di Sora, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti: votazione di 10 con lode/10 alla scuola media (Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Arce) votazione complessiva di 9,90/10 per tutti e quattro i primi anni di Liceo, votazione di 100 con lode/100 all’esame di maturità al Liceo.«È un onore per me – ha detto il sindaco Luigi Germani – poter consegnare un piccolo riconoscimento da parte di tutta la comunità arcese al giovane Leonardo. Non capita tutti i giorni avere nel proprio comune uno dei migliori studenti d’Italia premiato dal Presidente della Repubblica. È sicuramente un evento eccezionale – ha aggiunto il primo cittadino – ma è sopratutto un messaggio di grande speranza per le nuove generazioni del territorio. Leonardo è un ragazzo brillante, intelligente, un grande sportivo, un musicista, uno a cui piace divertirsi e fare esperienze interessanti. Ma è sopratutto un ragazzo normale, in cui hanno creduto i propri genitori, la famiglia, la scuola, i suoi insegnanti e, perché no, la comunità in cui è cresciuto. Auguri allora a Leonardo per il suo avvenire – ha concluso Germani – e grazie di aver portato in alto il nome di Arce in una circostanza dal grande valore simbolico».Alla cerimonia sono stati invitati anche i dirigenti scolastici Orietta Palombo del liceo di Sora e Nunzia Milite dell’Istituto Comprensivo di Arce.

COMUNICATO STAMPA