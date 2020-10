Il Comune di Arce attiva un Help desk informativo sul Covid-19

Si è tenuta nei giorni scorsi la riunione del coordinamento civico del Centro Operativo Comunale. L’organismo, attivato con ordinanza n. 24 del 16.03.2020, svolge – tra gli altri compiti istituzionali – un ruolo di assistenza alla popolazione in riferimento all’emergenza sanitaria in corso.

All’incontro hanno partecipato il Vicesindaco Sara Petrucci, l’Assessore alle Politiche sociali Bruna Gregori, il Consigliere Alessandro Proia, il Comandante della Polizia locale Giampiero Marzilli, l’Assistente sociale Annarita Gennaresi e il Responsabile dell’Ufficio tecnico Enrico Simonelli.

Durante la riunione è emersa la necessità di incrementare, seppur mai cessati, i servizi di assistenza ai cittadini con l’attivazione di un Help Desk. In particolare, potranno avere assistenza in maniera diversificata le persone o i nuclei familiari che si trovano in isolamento domiciliare con la consegna al domicilio della spesa e dei farmaci. Inoltre, in ottemperanza dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio, nei casi in cui siano presenti soggetti positivi al tampone viene interrotta la raccolta differenziata ed attivato un sistema di raccolta dedicato. Anche gli anziani ultra sessantacinquenni e le persone chi si trovano in isolamento fiduciario o volontario possono fruire dei servizi di consegna a domicilio a condizione che siano privi di rete familiare. Il COC, tramite l’Assistente sociale del Comune nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, ha predisposto anche un servizio di supporto psicologico e per richieste di carattere personale telefonando al numero 0776/524103 interno 4.

Per gli altri tipi di servizi e per informazioni generali il numero da contattare è il 333/3220754 del Comando di Polizia Locale.

COMUNICATO STAMPA