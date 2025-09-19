Il Comune di Arce aderisce alla XVIII Giornata Nazionale sulla SLA

Dal 18 al 21 settembre 2025, in occasione della campagna nazionale “Coloriamo l’Italia di verde” promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, il Municipio arcese si illumina di verde, colore della speranza e simbolo di vicinanza a chi convive con questa malattia. Domenica 21 settembre si celebra infatti la XVIII Giornata Nazionale sulla SLA, un appuntamento importante per tenere alta l’attenzione su una patologia che necessita di cure, sostegno e ricerca. «L’Amministrazione comunale – spiega il Sindaco Luigi Germani e l’Assessore alla Sanità Bruna Gregori – ha aderito con grande entusiasmo alla Giornata Nazionale sulla SLA, un appuntamento significativo per la nostra Comunità, che deve unirsi per mantenere alta l’attenzione su una malattia che ha bisogno di risposte urgenti e soluzioni concrete. La Sclerosi Laterale Amiotrofica infatti è una patologia neurodegenerativa, che tocca le nostre Famiglie in modo profondo e complesso, compromettendo gravemente la qualità della vita non solo di chi ne viene colpito, ma anche degli affetti a lui più cari. Auspichiamo pertanto un’accelerazione delle cure e dei percorsi di assistenza, di cui si ha tanto bisogno, nonché un maggiore sostegno alla ricerca ed all’innovazione scientifica per ridurre il divario tra le scoperte e la vita quotidiana di chi convive con la SLA. Anche noi ad Arce – hanno concluso Germani e Gregori – coloreremo di verde i nostri edifici pubblici, per mantenere alta l’attenzione di tutti su questa grave malattia e accesa la speranza di una vita migliore per chi ora ne soffre».

