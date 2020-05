Il Comune di Aquino riapre il mercato settimanale con tutti i banchi

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi ha lavorato in tempi brevissimi per poter pianificare nel miglior modo possibile la riapertura del mercato settimanale del Comune di Aquino. La ripresa delle attività mercatali per tutte le tipologie merceologiche è fissata per domenica 31 Maggio 2020, dalle ore 05:30 alle ore 13:30. Esigenza primaria degli amministratori è stata quella di progettare una soluzione in grado di rispettare la sicurezza di cittadini e operatori del settore. Una nuova disposizione dei banchi darà la possibilità a tutti di tornare in attività, nel rispetto delle direttive del Governo e della Regione Lazio per fronteggiare l’emergenza sanitaria, oltre che per garantire la sicurezza di tutti. Bisognerà mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e utilizzare mascherine. L’utilizzo dei guanti non è obbligatorio, ma consigliato. I banchi saranno posizionati in modo da rispettare la distanza minima di 2 metri laterali e 4 metri frontali tra loro. Tutti gli esercenti presenti dovranno adottare le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente e richiamare gli utenti a rispettare la distanza di sicurezza. A essere destinata alla vendita sarà solo la parte frontale dei banchi, in modo da evitare che altri clienti possano transitare liberamente intorno al banco. «Ringrazio il Sindaco Libero Mazzaroppi e il vice Sindaco Carlo Risi per la preparazione dei documenti necessari per la riapertura totale del mercato di Aquino. Un ringraziamento speciale va anche a Nello Fusco, comandante dei vigili, e a Vittorio Fusco dell’ufficio del commercio» ha dichiarato Maurizio Gabriele, delegato al commercio del Comune di Aquino. «Invito cittadini e commercianti ad attenersi alle disposizioni per evitare assembramenti e di dotarsi di mascherine per la sicurezza e la salute di tutti.»

COMUNICATO STAMPA