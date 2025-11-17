Il Comune di Alatri ottiene un finanziamento di oltre 12mila euro per l’acquisto di nuovi libri destinati alla Biblioteca Comunale

Come consigliere delegato alla cultura, sono felice ed orgoglioso di comunicare che il Comune di Alatri è stato ammesso tra i beneficiari del contributo previsto dal decreto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali – per l’acquisto di nuovi volumi destinati alle biblioteche pubbliche.

Grazie alla misura nazionale promossa con il DM 272 del 5 agosto 2025, la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” riceverà un finanziamento di 12.669,58 euro, che sarà interamente utilizzato per arricchire il patrimonio librario a disposizione della cittadinanza.

Un risultato importante per la nostra comunità, che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a investire con convinzione nella cultura, nella lettura e nei luoghi del sapere. I libri sono strumenti di crescita, conoscenza e libertà: ogni nuovo volume è un’opportunità in più per tutti.

Un ringraziamento sentito al responsabile del settore cultura Antonio Agostini, per l’attenzione e la capacità di intercettare risorse fondamentali per il nostro territorio, e a tutti gli operatori della biblioteca che, con dedizione e professionalità, rendono ogni giorno la Biblioteca “Luigi Ceci” un luogo vivo, frequentato da studenti, lettori e cittadini.

Voglio inoltre sottolineare con soddisfazione che anche la Biblioteca Totiana ha ottenuto lo stesso finanziamento, a conferma della qualità e del valore delle realtà culturali del nostro territorio.

Due spazi diversi, un unico grande obiettivo: offrire più opportunità di approfondimento, studio e crescita alla nostra comunità.

Sandro Titoni

Consigliere delegato alla Cultura

Comune di Alatri

