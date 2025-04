Il Comune di Alatri e la CNA organizzano una iniziativa rivolta alle imprese dal titolo Alatri Business & Safety Week.

Questa iniziativa rientra nel progetto “Alatri al Centro” sostenuto dalla Camera di Commercio Frosinone Latina nell’ambito del Bando per lo Sviluppo dei Territori per l’anno 2024.CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ha una storia radicata nella tutela delle imprese Artigiane. Dalla difesa degli interessi dell’Artigianato è iniziata l’avventura che ha portato CNA a diventare un punto di riferimento nazionale anche per la Piccola e Media Impresa, per l’Industria e il Lavoro Autonomo.CNA Frosinone è lieta di invitarvi ad Alatri Business & Safety Week, evento pensato per rendere più competitive le imprese del territorio e per aiutare a crearne di nuove con il piede giusto.Alatri Business & Safety Week, aperto ad Imprese e privati cittadini, è organizzato da CNA Frosinone e Comune di Alatri, con la partecipazione della CCIAA di Frosinone – LatinaL’iniziativa prevede la realizzazione del seguente programma che si svolgerà nella sala conferenze “Carlo Costantini” della biblioteca comunale “Luigi Ceci” con orario di inizio alle ore 15:00:Alatri Safety (7-9-10 aprile): imprese più sicure=imprese migliori. Cultura della sicurezza e formazione obbligatoria per datori di lavoro e privati cittadini. Corso RSPP per datori di lavoro (rischio basso), con rilascio attestato gratuito per Imprenditori già soci CNA o che si assoceranno nella occasione senza pagare quota associativa per il 2025 e privati cittadini non imprenditori (attestato di Cultura della sicurezza)Alatri Business (14-15-16 aprile): dall’idea al progetto d’impresa. Pianificazione, credito, Finanza agevolata, Comunicazione, Marketing, Intelligenza artificiale. Per giovani ed aspiranti imprenditori ma anche per imprese alla ricerca di suggerimenti di tipo strategico ed organizzativo. Il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca esprime soddisfazione per questa iniziativa di assoluto valore e ringrazia la CNA nella figura del Direttore Generale di Frosinone Davide Rossi che si è reso disponibile per approntare un programma imporrante. Siamo vicini al mondo delle imprese, prosegue il Sindaco, e questa iniziativa darà sicuramente un contributo costruttivo alle attività del nostro territorio.

