Il comitato “Roccasecca per la Palestina” organizza un incontro con il giornalista e attivista Bassam Saleh

Il comitato “Roccasecca per la Palestina”, giovedì 8 febbraio alle ore 17, presso il Ristorante La Magnolia a Roccasecca centro, organizza un incontro con Bassam Saleh, giornalista free lance, attivista per i diritti e la libertà dei popoli, cofondatore di associazioni e comitati di solidarietà con il popolo palestinese. In Italia dal 1970, ha lavorato come mediatore interculturale, traduttore e come responsabile per la stampa presso varie ambasciate dal titolo “Palestina, un secolo di battaglie e speranze”.

COMUNICATO STAMPA