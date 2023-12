Il comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone festeggia Santa Barbara. Quadrini: “Un momento per ringraziare ma anche per ricordare chi ha sacrificato la vita per adempiere al proprio dovere.”

Oggi, 4 dicembre, gli uomini e le donne del Corpo dei Vigili del fuoco festeggiano solennemente la loro Santa Patrona: Santa Barbara. Nel Comando Provinciale di Frosinone, guidato dalla dott.ssa Alessandra Rilievi, si è svolta nella mattinata la cerimonia con la deposizione della corona e la Santa Messa. Hanno preso parte le massime autorità civili, militari e religiose della città, oltre alle rappresentanze di personale dei Vigili del Fuoco. Presente S.E. il Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, il Sindaco della città di Frosinone, Riccardo Mastrangeli e il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini. Quest’ultimo in una nota ricorda lo sforzo e il sacrificio dei vigili del fuoco nell’assolvere il proprio dovere in nome della sicurezza di ognuno di noi. “Abbiamo assistito ad una bellissima cerimonia ed emozionante è stato vedere l’attaccamento che questi uomini e donne hanno verso la loro santa protettrice. Ma oggi vuole essere, oltre un momento di commemorativo, anche un momento per ringraziare e riconoscere il prezioso lavoro che i nostri vigili del fuoco svolgono per rendere un servizio impeccabile a tutti noi. Un lavoro che richiede grande spirito di sacrificio e totale dedizione alla causa perché ogni giorno sono impegnati nella tutela delle persone, delle nostre città e del nostro Paese. La presenza dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e dei volontari rappresenta un punto fermo per la nostra società. Devono misurarsi con scenari spesso drammatici e sono chiamati ad intervenire in situazioni delicate e pericolose e nonostante ciò devono mantenere freddezza e concentrazione. A tutto il corpo dei Vigili del Fuoco rivolgo il mio ringraziamento per ciò che fanno e un particolare pensiero va a chi ha perso la vita per adempiere al proprio dovere.” Infine Quadrini ringrazia il comandante Alessandra Rilievi, alla guida della Caserma di Frosinone dal 2022 – “Un ringraziamento al comandante, dott.ssa Alessandra Rilievi, per il grande ed impeccabile lavoro che quotidianamente svolge sul e per il nostro territorio.”

COMUNICATO STAMPA