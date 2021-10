Il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” in visita al Comando Compagnia di Cassino

Nella mattinata odierna, il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di C.A., Carmelo BURGIO ha fatto visita al Comando Compagnia di Cassino. L’alto ufficiale, dopo essere stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Frosinone, Col. Alfonso Pannone, e dal Comandante della Compagnia, Cap. Giuseppe SCOLARO, si è intrattenuto con una rappresentanza dei militari dei Comandi dipendenti. Al Generale Burgio sono state illustrate le principali criticità del territorio nonché le attività quotidianamente svolte dal personale della Compagnia. L’alto Ufficiale, profondo conoscitore dell’area del basso Lazio, ha espresso ai militari il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché per il contenimento del fenomeno pandemico, sottolineando la straordinaria importanza dell’attività di prossimità e rassicurazione sociale svolta dalle Stazioni, anche nelle realtà locali più periferiche, a favore delle comunità.Al termine della visita, il Generale Burgio ha raggiunto la dipendente Stazione di Atina, dove incontrando il Comandante e suoi collaboratori, ha garantito il massimo supporto e impegno dell’Arma dei Carabinieri per il benessere della popolazione residente nel centro della Valle di Comino.

COMUNICATO STAMPA

Correlati