Il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni lascia la Città dei Papi

Dopo circa tre anni il Tenente Mauro Di Giovanni, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Anagni, lascia la Città per andare a ricoprire un delicato incarico presso i Carabinieri per la Tutela della Salute nella Capitale. Laureato in scienze dell’amministrazione presso l’università di Siena, ha partecipato a diverse missioni all’estero, in Palestina e in Kosovo. Durante la sua permanenza nella Città dei Papi ha sempre perseguito i fondamentali obiettivi di prevenzione e repressione dei reati, al fine di rendere più sicura la collettività. Tra le operazioni portate a termine dal Tenente Mauro Di Giovanni, va sicuramente ricordata l’individuazione e l’arresto di due persone responsabili di rapina aggravata ai danni dell’Ufficio postale di Ferentino, avvenuta nello scorso mese di gennaio 2023. L’Ufficiale si è particolarmente dedicato alla prevenzione ed al contrasto delle fenomenologie delittuose ai danni delle fasce deboli, tenendo diverse conferenze, nel corso delle quali ha incontrato la popolazione più vulnerabile della Città dei Papi, per sensibilizzarla e tutelarla contro le truffe. Nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, ha incontrato gli studenti delle scuole presenti sul territorio, instaurando costruttivi dibattiti sui temi del bullismo e della diffusione delle droghe tra i giovani. Prima di partire alla volta di Roma, il Tenente Di Giovanni ha incontrato i suoi più stretti collaboratori, ringraziandoli per l’impegno profuso nell’espletamento dei servizi istituzionali. Nel corso di un incontro informale, breve ma carico di emozioni, ha ricevuto gli auguri e le congratulazioni da parte del Colonnello Alfonso Pannone, Comandante del Comando Provinciale di Frosinone, e di tutti gli altri Ufficiali. Al Tenente Mauro Di Giovanni, gli auguri più sinceri da parte di tutti i Carabinieri della Provincia.

COMUNICATO STAMPA