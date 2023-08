Il Comandante Armando Bruni nuovo Coordinatore Nazionale delle guardie zoofile dell’Accademia Kronos

“Le Guardie zoofile volontarie dell’Accademia Kronos, scelgono per vocazione, passione e senso civico di difendere in prima persona la natura e il territorio, contrastando così i numerosi reati ambientali (bracconaggio, pesca di frodo, discariche, incendi, inquinamento, maltrattamento e abbandono di animali ecc.). Le guardie dell’Accademia Kronos rappresentano una squadra di ‘tutori del territorio’, che dedicano la loro passione e il loro impegno alla tutela della natura e alla lotta contro l’illegalità ambientale, rappresentando l’attivismo ambientalista più impavido e temerario. Ed è per me un onore coordinare su tutto il territorio nazionale questi uomini e donne, cittadini ‘comuni’, che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per proteggere un patrimonio che è di tutti. La collaborazione a livello nazionale con i Carabinieri Forestali , rappresenta per noi un vanto ed una rispettabilità, e dimostra la serietà del nostro sodalizio che agisce con concretezza nella sua attività”. Con queste parole il comandante Armando Bruni (nella foto, ha accolto la nuova nomina a Coordinatore Nazionale delle guardie zoofile dell’Accademia Kronos. Dopo il recente rinnovo del Direttivo Nazionale guidato dal dott. Alberto D’Orazio, la nuova nomina di Bruni, rappresenta il completamento di un progetto dinamico ed efficiente proiettato nel raggiungimento d’importanti obiettivi. Alla nomina di Bruni giungono gli auguri dei vari Sindaci ed Enti territoriali della provincia di Frosinone, con i quali l’A.K. opera in sinergia con importanti convenzioni, a dimostrazione del fondamentale ruolo che l’A.K. svolge quotidianamente con notevoli risultati.

