“Il colore prende forma con creatività e fantasia” Inaugura la mostra personale del maestro Domenico Angiolilli

Cisterna di Latina – Inaugurerà domani, domenica 21 aprile, alle ore 11 nel primo piano di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, la mostra personale del maestro Domenico Angiolilli dal titolo “Il colore prende forma con creatività e fantasia”.Angiolilli si è formato nell’istituto d’Arte di Isernia, sua città natale, ed è vincitore del concorso per l’abilitazione per l’insegnamento del disegno negli istituti di scuola superiore e per l’educazione artistica nella scuola media. Nel 1968 assume l’incarico di educazione artistica nella scuola media Volpi dove insegnerà per oltre 30 anni avvicinando e avviando tanti giovani cisternesi all’arte.Una volta in pensione, si è maggiormente dedicato alle sue due grandi passioni: la pittura e la poesia.Ha allestito molte mostre personali e ha partecipato a varie manifestazioni artistiche nazionali e internazionali ottenendo significativi riconoscimenti nella pittura tra cui il Premio Istituto d’arte d’Isernia, Medaglia d’oro a Foggia, Premio internazionali Controcampo Culturale,, Premio Città di Sant’Agata dei Goti, Premio De Chirico a Pescara, Premio Boccioni a Roma, Premio Picasso 2011 a Palermo.Ha avuto numerosi riconoscimenti anche nella poesia come Cultura per la Pace 2001 ArteCultura, Concorso Nazionale Letterario “Merate”, segnalazione con la lirica “Rinnovarsi” al Premio Editoria Letteraria ed Arte, Sanremo Arte.Nel 2009 ha pubblicato il libro di poesie “Stati d’Animo, il pittore poeta”, e pubblicato le sue poesia su Gli Autori Contemporanei, rassegna, 2012, Antologia di poeti pontini, XXXVII Premio Letterario Internazionale, menzione d’onore Santa Margherita Ligure – Artistica ottobre 2014.È stato citato dai critici M. Di Nezza, G.Massarelli, F.Paonessa, M.Riposati, M.Milet, F.Tralli, I.Marucci, S.Perdicato, G.Rossi, G. Lerose, R. Iurescia, F.Moscardelli, G.Falossi, S.Vona, F.Borretti ed altri.È presidente dell’associazione culturale Arte e Comunicazione di Cisterna di Latina.Nella cerimonia d’inaugurazione di domenica, alle ore 11, verranno recitate da Giada Villanova alcune poesie dell’artista.La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 maggio 2024 con ingresso libero dalle ore 17 alle 19:30 nei giorni feriali, dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 19:30 nei giorni festivi.

comunicato stampa