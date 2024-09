Il Collettivo Ceccano 2030 si unisce alla lotta per la “Pallestina ibera”

Venerdì 6 settembre 2024, la Biblioteca Comunale di Ceccano, alle ore 18.00, ospiterà un importante convegno dedicato alla causa palestinese.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sui drammatici eventi che stanno sconvolgendo la Palestina e di promuovere una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani.

Temi centrali del convegno saranno:

Stop al genocidio del popolo palestinese: una denuncia ferma e chiara delle violazioni dei diritti umani commesse in Palestina.

Autodeterminazione del popolo palestinese: Il diritto inalienabile di ogni popolo a scegliere il proprio futuro e a vivere in libertà.

Stop all'invasione da parte dell'esercito israeliano: una richiesta di cessate il fuoco e di ritiro delle truppe occupanti.

Riconoscimento dello Stato palestinese da parte del governo italiano: un appello al nostro Paese affinché si faccia promotore di una soluzione pacifica al conflitto.

Interverranno:

Raniero della Valle: giornalista e scrittore.

Simona Suriano: ex deputata della Repubblica Italiana

Youssef Salman: fondatore e membro del direttivo dell'Associazione Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese dal 2003.

Luciano Conte: presidente del Comitato Azione Pace

Irene De Sanctis: attivista politica

Il Collettivo Ceccano 2030 si fa promotore di un’iniziativa volta ad approfondire le conoscenze che ognuno di noi ha sulla situazione in Palestina, a ragionare sulle cause del conflitto e sulle possibili soluzioni e a contribuire a costruire un futuro di pace e giustizia per il popolo Palestinese.

Ceccano2030 ha ritenuto opportuno presentare una mozione ai consiglieri comunali, affinché venga approvata quanto prima in consiglio, per chiedere di attivarsi presso il governo italiano e la Presidenza del Consiglio, pienamente e formalmente, per il riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite, al diritto internazionale e alle indicazioni della risoluzione del Parlamento Europeo.

Il Collettivo Ceccano 2030 invita tutti i cittadini a partecipare a questo importante momento di confronto e dibattito. Sarà presente un banchetto per chi vorrà firmare la proposta di referendum nazionale contro tutte le autonomie differenziate. Anche in questa occasione si potrà sottoscrivere la nostra proposta a livello comunale di rinuncia o riduzione alle indennità di funzione del Sindaco, dei membri della giunta e dei consiglieri comunali tutti, come già fatto da tantissime altre amministrazioni locali, per devolvere la somma risultante a favore delle casse comunali, magari istituendo un fondo comune da destinare a progetti di interesse collettivo.

L’appuntamento è per venerdì 6 settembre 2024 alle 18.00 presso la Biblioteca Comunale di Ceccano. L’ingresso è libero.

COMUNICATO STAMPA