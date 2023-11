Il club Sora-Isola del Liri-Arpino a sostegno del Centro Lions Occhiali usati

Il Club Lions impegnato nel sostenere il Centro Nazionale Lions Raccolta Occhiali Usati.Nei giorni scorsi sono stati consegnati dal Centro Nazionale Occhiali Usati tramite corriere 4 scatoli contenenti ciascuno 6 panettoni artigianali ordinati dal Club Lions di Sora- Isola del Liri- Arpino per contribuire a sostenere le attività del centro che invia nei paesi in via di sviluppo occhiali raccolti in tutta Italia dopo averli adattati alle esigenze specifiche di bambini ed adulti. Con questo service i Lions International consentono a donne e uomini di poter svolgere normali attività quotidiane che senza occhiali non potrebbero portare avanti. Il nostro è un club sostenitore del Centro nazionale occhiali usati che in venti anni di attività ha inviato milioni di occhiali dove c’è necessità. Hanno collaborato a questo service il Presidente del Club, la Cerimoniera Franca di Passio, il primo vicepresidente Rita Antonellis, L’Officer TI Giampiero Imperante, la Segretaria Agnese Bello,Il Direttore di Club Giancarlo Baglione. Il tema della vista è prioritario per il nostro club e non a caso faremo anche la raccolta di occhiali usati a premi tra le classi nelle scuole e continueremo nell’ambizioso progetto Lions Interclub di realizzare un centro addestramento cani guida per non vedenti ad Arpino, grazie alla concessione del sito da parte della XV Comunità Montana e del Suo commissario Rossella Chiusaroli, per colmare una grave carenza nel centro sud Italiano e nel Distretto 108 L

Il Presidente del Club Lions Sora-Isola del Liri-Arpino Lion Prof Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA