Il Club Lions Sora – Isola del Liri contro la deprivazione alimentare

IL CLUB LIONS SORA-ISOLA DEL LIRI continua il suo servizio contro la deprivazione alimentare

In questi giorni ancora una volta i soci del club hanno organizzato una distribuzione di alimenti nel territorio in collaborazione con il banco alimentare di Aprilia. Hanno provveduto a consegnare gli alimenti ad alcune famiglie di Isola del Liri-Capitino, al centro di ascolto interparrocchiale della Caritas di Arpino-Santopadre a un ordine religioso. Il Presidente Bernardo Maria Giovannone insieme al II vicepresidente Elvio Quadrini con propri mezzi si sono recati al Banco e grazie agli operatori che gli hanno prestato contenitori isotermici, hanno anche prelevato alimenti congelati. Il tempo di percorrenza per Aprilia è di circa un’ora e mezza all’andata e altrettanto al ritorno ma i soci del club sono contenti perchè danno un piccolo contributo alla deprivazione alimentare che invece di diminuire, purtroppo, con l’andare del tempo aumenta.

Bernardo Maria Giovannone Presidente del Club