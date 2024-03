Il club Lions Sora-Isola del Liri a sostegno del Centro Lions raccolta occhiali usati

I Lions di Sora-Isola del Liri-Arpino a sostegno del Centro Lions Raccolta occhiali usati.I soci del club hanno dato vita ad una raccolta fondi per acquistare dal centro nazionale Lions raccolta occhiali usati 4 scatole di colombe artigianali per un totale di 24 pezzi.Questo per supportarlo nella sua lodevole e ventennale attivita’ di raccola di occhiali usati da inviare in paesi poveri dove le persone giovani e vecchie non hanno la possibilita’ di avere un paio di occhiali per poter svolgere le normali attivita’ della vita quotidiana.Hanno partecipato il Presidente Bernardo Maria Giovannone e la segretaria Agnese Bello,la vicepresidente Rita Antonellis e l’officer Giampiero Imperante.la cerimoniera Franca di Passio e il secondo vicepresidente Elvio Quadrini.

Il Presidente del club Lions Sora-Isola del Liri-Arpino Prof Bernardo Maria Giovannone