Il Club Lions Sora-Isola-Arpino ancora una volta a sostegno dei bisogni primari delle persone in difficoltà

I soci del club anche questa volta hanno organizzato in collaborazione con il Banco Alimentare una distribuzione di alimenti in tutto il comprensorio.Si sono recati personalmente e con mezzi propri presso la sede di Aprilia Il Presidente Bernardo Maria Giovannone e Il secondo Vicepresidente Elvio Quadrini che hanno anche caricato gli scatoli da consegnare. La merce è stata donata a famiglie bisognose, a case famiglia, al centro di ascolto interparrocchiale della Caritas di Arpino Santopadre,a un ordine religioso bisognoso, a don Donato Piacentini per farla distribuire a persone in difficoltà della sua parrocchia di Sora. Ha collaborato alla distribuzione anche il tesoriere del club Peppino Quadrini oltre agli altri soci. Dall’inizio dell’anno Lionistico è la nona volta che svolgiamo questo servizio e quindi siamo soddisfatti di averlo reso periodico mensile e a dicembre quindicinale. Fino a quando sarà possibile manterremo questa periodicità nel servizio in modo che le persone servite possano contare su un piccolo aiuto costante mensilmente.

Il Presidente del Club Prof Bernardo Maria Giovannone

