IL CLUB LIONS CONTINUA NEI SUOI SERVICE DI SOLIDARIETA’

Nella giornata di mercoledi il Presidente B.M. Giovannone con il II Vicepresidente Elvio Quadrini, con mezzi propri, si sono recati al Banco Alimentare di Aprilia a prelevare una congrua quantità di cibo consistente in diversi grossi scatoli di pasta, di pelati, di biscotti, di cornetti , di estathe. Questo insieme a grandi confezioni di bibite analcoliche, a uno scatolo di rape particolari e a due enormi buste di carote. Gli alimenti, con la collaborazione del Tesoriere del club Peppino Quadrini e del parroco di San Batolomeo Don Donato Piacentini, sono stati consegnati a famiglie di Isola del Liri e di Sora. Questo service si è svolto durante tutto l’anno lionistico e andrà avanti anche a Giugno in quanto bisogna assicurare una certa continuità alle famiglie bisognose e quindi una volta al mese il club si assume l’onere di andare ad Aprila per dare un contributo in questo senso.

Bernardo Maria Giovannone

Presidente del Club