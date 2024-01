Il club anche in aiuto della Comunità Oasi Francescana di Sora

Durante queste festività Natalizie i soci del nostro club hanno organizzato una piccola raccolta di fondi da donare alla Comunità Oasi Francescana. La donazione è stata accompagnata da una lettera in cui abbiamo evidenziato il ruolo, non solo spirituale, della Comunità Monastica nella società sorana e con la quale abbiamo espresso, oltre agli auguri per le festività, la nostra gratitudine come rappresentati della società civile e associativa per tutto quanto viene realizzato rispondendo alla loro vocazione e alle necessità contingenti di questa città.

Comunicato stampa Bernardo Maria Giovannone Presidente del Lions Club Sora-Isola del Liri.

