IL CIV CLASSIC FA TAPPA AL CREMONA CIRCUIT. Paniccia e Peticca in gara con i colori del M.C. Franco Mancini 2000

Anche il prossimo fine settimana che ci apprestiamo a vivere, sarà un week race per il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Teatro della sfida, sarà il Cremona Circuit, dove avrà luogo il secondo appuntamento del CIV Classic. Due i piloti del sodalizio isolano che scenderanno in pista: Domenico Paniccia e il debuttante Federico Peticca. Entrambi saranno in gara nel Trofeo Lightwin e entrambi saranno in sella a una Ducati. Paniccia Campione Italiano uscente, dopo aver rotto la catena in gara 1 a Vallelunga mentre era in testa alla gara e dopo aver vinto gara 2 sempre a Vallelunga, occupa attualmente la quarta posizione. Quindi per Domenico, che gareggia nella Lightwin 1100, l’imperativo sarà di fare una gara accorta, ma al tempo stesso all’attacco per cercare di recuperare quanti più punti possibili ai suoi avversari e scalare la classifica. Discorso diverso per il giovane Federico Peticca, che scenderà in pista nella classe Lightwin Open in sella a una Ducati. Per Peticca che è al debutto in una competizione ufficiale, il compito non sarà semplice, oltre a doversi misurare con avversari agguerriti, in più dovrà pagare anche lo scotto di non conoscere la pista. Comunque le gare sono tutte fatte di difficoltà, ma il M.C. Franco Mancini 2000, nutre piena fiducia nei suoi due portacolori ed è pienamente convinto che terranno alto il vessillo ciociaro.