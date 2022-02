Il circolo dei GD lancia il sondaggio: “Frosinone Città Giovane”

Come circolo dei Giovani Democratici di Frosinone abbiamo deciso di lanciare il sondaggio “Frosinone Città Giovane” per permettere ai cittadini e in particolar modo alle ragazze e ai ragazzi della nostra città, di esprimere le proprie idee su temi importanti quali luoghi di aggregazione, parchi, ambiente e mobilità.

Abbiamo ritenuto doveroso promuovere questo tipo di iniziativa anche e soprattutto per portare la politica, ovvero la gestione democratica delle istituzioni e dei servizi nella nostra comunità, al centro del dibattito pubblico.

La risposta da parte della cittadinanza, soprattutto della fascia più giovani, è stata calorosa e non si è fatta attendere.

In poco più di una giornata siamo riusciti ad ottenere duecento risposte, che rappresentano un ottimo risultato e la comprovata volontà degli abitanti di Frosinone, e di chi Frosinone la frequenta assiduamente, di far conoscere la propria posizione su argomenti fondamentali per la qualità della vita nel capoluogo ciociaro.