Il Circolo “Antonio Gramsci” di Rifondazione Comunista di Sora sostiene “Chiedi al tuo Comune di difendere i Diritti e il Diritto”

Il Circolo “Antonio Gramsci” di Rifondazione Comunista di Sora (Fr), aderisce e sostiene l’iniziativa lanciata dalla Fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace denominata: “ Chiedi al tuo Comune di difendere i Diritti e il Diritto”. L’iniziativa comprende la discussione di un ordine del Giorno in consiglio comunale in vista della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, e pertanto si richiede al Sindaco di Sora Luca Di Stefano congiuntamente al Presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini, la possibilità di tenere anche a Sora la stessa iniziativa.

Di fronte agli orrori e ai crimini impuniti che si susseguono in Ucraina, a Gaza, a Gerusalemme, in Cisgiordania, in Libano e in tante altre parti del mondo, non si può restare inermi! Le Istituzioni democratiche di ogni livello, devono necessariamente esprimere una voce importante contro questo inutile massacro di vite, per riaffermare l’impegno in difesa dei diritti umani e del diritto internazionale, oggi fortemente compromesso.

Purtroppo gli effetti delle guerre non risparmiano nessuno, infatti, essi si sono abbattuti ferocemente anche contro la popolazione europea ed italiana, ed a pagare sono in modo particolare i ceti medio bassi che sono costretti a subire il caro bollette e l’aumento diffuso dei prezzi. La spesa media annuale di una famiglia Italiana è aumentata del 18,5% (dati Cgia di Mestre), secondo Istat e Banca d’Italia la ricchezza degli italiani ha perso almeno il 10% rispetto agli anni pre-guerra Ucraina, un passivo che si giustifica dall’aumento prezzi che salgono repentinamente mentre i salari restano pressoché fermi.

Le famiglie che hanno un lavoro, sono costrette a subire le casse integrazioni e le chiusure di intere filiere produttive, soprattutto quelle manifatturiere, alle prese con costi energetici lievitati esponenzialmente. Fenomeno che ha riguardato quasi tutti i Paesi europei, ma Italia e Germania in misura più accentuata, trattandosi di economie alimentate principalmente dal gas.

Questa potrebbe sembrare, agli occhi di molti, l’ennesima iniziativa che non porterà ad un nulla di fatto. Cosà può fare un consiglio comunale rispetto all’attuale situazione mondiale? Può far finire le Guerre? Secondo noi in via diretta No, ma invece può trasmettere alla cittadinanza un forte messaggio di Pace che vada contro il vento di guerra che spira forte in questi tempi, con l’auspicio che possa moltiplicarsi e generare un cambiamento di rotta, in modo da far cambiare idea ai potenti della terra con la speranza che si arrivi ad una Pace duratura!!!

Distinti Saluti, Sora 9 Dicembre 2024