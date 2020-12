IL CINEMA DEI MOVIMENTI: la rassegna cinematografica e gli incontri il 9 e 10 dicembre

Entra nel vivo la manifestazione IL CINEMA DEI MOVIMENTI, quarta edizione del “progetto e le forme di un cinema politico” organizzato dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Fondazione Gramsci in collaborazione con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Casa del Cinema di Roma, Istituto Luce Cinecittà, Sapienza Università di Roma e Università Roma Tre.

La manifestazione ha l’obiettivo di provare ad esaminare la portata e il significato di tutti quei quei momenti collettivi a carattere politico-sociale (i movimenti per la pace e i movimenti ambientalisti, Genova G8, “i girotondi”, il movimento delle donne, fino all’attuale movimento Fridays for future, per l’ambiente e per la salvezza del pianeta) che nel corso degli ultimi decenni hanno coinvolto migliaia di persone e, parallelamente, evidenziare il protagonismo di nuovi soggetti della comunicazione, dell’informazione e del cinema nel suo complesso.

Nell’individuazione dei movimenti sono stati presi in considerazione quelli che hanno manifestato una loro intenzione di raccontarsi in modo alternativo rispetto alle narrazioni dei media ufficiali.

Lo sguardo della rassegna è concentrato essenzialmente sull’Italia, ma ricordando anche alcuni significativi riferimenti internazionali, come la protesta a Seattle con il famoso film di Stuart Townsend La battaglia di Seattle (Nessuno li può fermare), le primavere arabe, il World Social Forum di Porto Alegre e di Firenze.

In particolare, il movimento che esplose a Genova durante il G8 sarà studiato come momento fondamentale di una nuova presa di coscienza di masse giovanili e, contestualmente, della transazione tra la pellicola e le nuove tecnologie audiovisive portatili e dunque più in generale, tra tecnica e politica nell’epoca dell’immagine digitalizzata.

IL CINEMA DEI MOVIMENTI avrà luogo mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, in diretta streaming a partire dalle ore 15:00, sul canale YouTube dell’AAMOD e sulla pagina FB ufficiale di AAMOD e FONDAZIONE GRAMSCI: in tale ambito, è stato selezionato un numero limitato di film – fiction e documentari – particolarmente emblematico, che ha offerto la possibilità di costruire intorno ad ognuno, un’occasione di confronto e di riflessione. Di seguito il programma:

Mercoledì 9 dicembre 2020

Vincenzo Vita, Presidente AAMOD, Saluti e presentazione iniziativa

Coordinamento Aurora Palandrani

Proiezione Biùtiful Cauntri, (1h19′- 2017) di Andrea D’Ambrosio, Esmeralda Calabria, P. Ruggiero. Colloquio dei registi con Giovanni Spagnoletti

Proiezione di Omelia contadina (8′ -2020), di Alice Rohrwacher

Colloquio della regista con G. Spagnoletti

Proiezione La strada dei Samouni (2h’8- 2018), di Stefano Savona

Colloquio del regista con Alma Mileto

Introduzione di Pietro Montani

Presentazione di Daniele Vicari

Proiezione Diaz, non pulite questo sangue (2h7′- 2012), di Daniele Vicari

Giovedì 10 dicembre 2020

Vincenzo Vita, Presidente AAMOD, Saluti e presentazione seconda giornata

Coordinamento Paola Scarnati

Proiezione Resistencia en la linea negra (1h3′ – 2011), di Amado Villafana Chaparro-Inedito, sottotitolato in italiano a cura di Manuel Eduardo Valiente Quevedo

Colloquio del curatore con Marco Maria Gazzano

Proiezione Notti scomode: Flaminio (30′-2020), di Lorenzo Vitrone

Colloquio di Dario Cecchi con il regista e il responsabile della sezione-video di Scomodo Daniele Gennaioli

Proiezione Femminismo! (52′ – 2016) di Paola Columba (h.17,20/18,10)

Colloquio della regista con Maria Jovine

Proiezione Placido Rizzotto (1h’40 – 2000), di Pasquale Scimeca

Colloquio con Emiliano Morreale

Proiezione Va pensiero, storie ambulanti (52’- 2009), di Dagmawi Ymer

Là-bas, educazione criminale (1h’38), di Guido Lombardi

Colloquio dei registi con Ermanno Taviani

