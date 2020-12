IL CINEMA DEI MOVIMENTI: il programma (9-10 dicembre – AAMOD online)

Mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, a partire dalle ore 15:00, andrà in onda in diretta streaming la rassegna IL CINEMA DEI MOVIMENTI, che concentra il suo sguardo su tutti quei quei momenti collettivi a carattere politico-sociale che nel corso degli ultimi decenni hanno coinvolto migliaia di persone e sono stati documentati dalla macchina da presa e ricreati in opere filmiche. Si analizzeranno, tra gli altri, i movimenti per la pace, il G8 di Genova, i “girotondi”, il movimento delle donne, fino all’attuale movimento Fridays for future, per l’ambiente e per la salvezza del pianeta.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Fondazione Gramsci in collaborazione con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Casa del Cinema di Roma, Istituto Luce Cinecittà, Sapienza Università di Roma e Università Roma Tre.

Tutte le proiezioni e tutti gli incontri saranno visibili sulla pagina facebook dell’AAMOD e della Fondazione Gramsci (https://www.facebook.com/archivioaamod – https://www.facebook.com/fondazionegramsci) e sul canale Youtube dell’AAMOD (https://www.youtube.com/user/AAMODAAMOD)

Di seguito il programma. Buona visione!

Mercoledì 9 dicembre 2020

Vincenzo Vita, Presidente AAMOD, Saluti e presentazione iniziativa

Coordinamento Aurora Palandrani

Proiezione Biùtiful Cauntri, (1h19′- 2017) di Andrea D’Ambrosio, Esmeralda Calabria, Giuseppe Ruggiero. Colloquio dei registi con Giovanni Spagnoletti

Proiezione di Omelia contadina (8′ -2020), di Alice Rohrwacher

Colloquio della regista con Giovanni Spagnoletti

Proiezione La strada dei Samouni (2h’8- 2018), di Stefano Savona

Colloquio del regista con Alma Mileto

Introduzione di Pietro Montani

Presentazione di Daniele Vicari

Proiezione Diaz, non pulite questo sangue (2h 7′- 2012) di Daniele Vicari

Giovedì 10 dicembre 2020

Vincenzo Vita, Presidente AAMOD, Saluti e presentazione seconda giornata

Coordinamento Paola Scarnati

Proiezione Resistencia en la linea negra (1h3′ – 2011), di Amado Villafana Chaparro-Inedito, sottotitolato in italiano a cura di Manuel Eduardo Valiente Quevedo

Colloquio del curatore con Marco Maria Gazzano

Proiezione Notti scomode: Flaminio (30′-2020), di Lorenzo Vitrone

Colloquio di Dario Cecchi con il regista e il responsabile della sezione-video di Scomodo Daniele Gennaioli

Proiezione Femminismo! (52′ – 2016) di Paola Columba

Colloquio della regista con Maria Jovine

Proiezione Placido Rizzotto (1h’40 – 2000), di Pasquale Scimeca

Colloquio con Emiliano Morreale

Proiezione Va pensiero, storie ambulanti (52’- 2009), di Dagmawi Ymer

Là-bas, educazione criminale (1h’38), di Guido Lombardi

Colloquio dei registi con Ermanno Taviani

COMUNICATO STAMPA