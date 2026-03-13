Il Cfp di Cassino ai laboratori SOS Lavoro organizzati da Open Hub

Il Cfp di Cassino, nell’ambito delle attività di tutoraggio e supporto alla didattica, ha partecipato con le classi quarte dei percorsi duali “Tecnico dell’Acconciatura” e “Tecnico dei Trattamenti Estetici” ai Laboratori “SOS Lavoro” organizzati da Open Hub Cassino.

Gli allievi e le allieve hanno lavorato alla redazione del curriculum vitae, alla creazione del portfolio fotografico e alla simulazione di colloqui di lavoro con esperti del settore.

L’obiettivo è stato quello di offrire agli allievi e alle allieve, una volta conseguiti il Diploma Tecnico Professionale e la Specializzazione, un profilo completo e immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Le attività svolte – dall’analisi delle proprie competenze, alla costruzione di un CV efficace, fino alle simulazioni di colloquio – sono state pensate proprio per supportare il loro ingresso nel contesto professionale con maggiore sicurezza e consapevolezza.

Questi laboratori rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso formativo perché aiutano a sviluppare competenze trasversali indispensabili, come comunicazione, gestione delle emozioni e capacità di presentarsi in modo professionale; permettono di confrontarsi con esperti, ricevere feedback reali e comprendere meglio le aspettative delle aziende; offrono un primo contatto concreto con le dinamiche del mercato del lavoro, trasformando la teoria in esperienza pratica.

Dicono da Frosinone Formazione Lavoro: “Un investimento prezioso per accompagnare i nostri giovani verso un futuro professionale solido, competente e orientato alle loro aspirazio