“Il Centro Exodus di Cassino, un faro di speranza per la comunità.” La visita istituzionale del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone Gianluca Quadrini

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha effettuato questa mattina, insieme al consigliere comunale di Villa Santa Lucia, Andrea Biondi, e al responsabile della Comunità, Luigi Maccaro, una visita istituzionale al Centro Exodus di Cassino, una delle realtà più importanti nel territorio per il recupero e il reinserimento sociale di persone in difficoltà. Durante l’incontro, il Presidente ha potuto apprezzare da vicino l’impegno e la professionalità del personale che ogni giorno lavora al fianco degli ospiti, offrendo loro un percorso di rinascita lontano dalle dipendenze e da situazioni di emarginazione.

«Il Centro Exodus è un vero e proprio faro di speranza per chi vive situazioni di vulnerabilità», ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone. «Qui, l’impegno quotidiano e la passione di tutti i professionisti e i volontari contribuiscono a ridare dignità e un futuro a chi si trova ad affrontare le difficoltà legate alla dipendenza. È un esempio straordinario di come l’integrazione sociale e il recupero possano rappresentare non solo una risorsa per chi è in difficoltà, ma per l’intera comunità.»

Il Presidente ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento speciale a Luigi Maccaro, responsabile della comunità che gestisce il centro, per l’eccezionale lavoro svolto. «L’impegno di Maccaro e di tutti i suoi collaboratori è encomiabile. Grazie alla loro dedizione, il Centro Exodus non è solo un luogo di cura, ma anche un ambiente dove le persone riscoprono il proprio valore e la possibilità di costruire un nuovo percorso di vita», ha aggiunto Quadrini.

La visita ha anche posto l’accento sull’importanza di sostenere e valorizzare tali realtà nel panorama provinciale, considerato il ruolo centrale che esse ricoprono nel processo di inclusione sociale e di supporto a chi si trova in situazioni di fragilità. «Investire su questi progetti significa investire nel benessere collettivo e nel futuro del nostro territorio», ha concluso il Presidente.