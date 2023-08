Il centro diurno “Arcobaleno” di Piglio partecipa a una giornata di visite guidate nel Parco degli Altipiani di Arcinazzo

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco intercomunale, Carabinieri Forestali e Croce Rossa. Esperienza di scoperta naturale e primo soccorso arricchisce i ragazzi. A seguire, l’11 agosto, il centro si impegna in una Pesca di Beneficenza per la Festa di San Lorenzo, chiudendo le attività del centro per la pausa estiva con un gesto di solidarietà

Il Centro Diurno “Arcobaleno” del Comune di Piglio, gestito dalla Coop Sostegno del Consorzio Intesa, ha avuto il piacere di partecipare all’evento organizzato dalla Pro Loco intercomunale Altipiani di Arcinazzo, in collaborazione con i Carabinieri Forestali e la Croce Rossa Italiana del comitato di Piglio. La giornata ha offerto ai ragazzi un’opportunità unica di scoprire il Parco degli Altipiani di Arcinazzo attraverso visite guidate e di acquisire competenze di primo soccorso. Intanto i ragazzi stanno già lavorando per una prossima iniziativa di solidarietà, la Pesca di Beneficenza che si terrà in occasione della festa in onore del patrono San Lorenzo. Questa iniziativa solidale concluderà le attività estive del centro prima della pausa estiva.

Il percorso naturalistico ha permesso agli ospiti del Centro diurno di esplorare il paesaggio incantevole degli Altipiani di Arcinazzo, arricchito da spiegazioni dettagliate sulla flora e la fauna locali grazie alla preparazione e all’esperienza dei Carabinieri forestali. In collaborazione con il comitato di Piglio della Croce Rossa Italiana, i ragazzi hanno anche acquisito competenze fondamentali di primo soccorso, ampliando così le loro conoscenze in materia di sicurezza personale.

Il Consorzio Intesa esprime la sua gratitudine alla Pro Loco, ai Carabinieri Forestali e alla Croce Rossa Italiana per aver offerto ai nostri ragazzi l’opportunità di esplorare la natura e acquisire competenze vitali. Siamo ansiosi di partecipare alla imminente festa di San Lorenzo con la pesca di beneficenza a cui i nostri ragazzi del Centro diurno stanno già lavorando come impegno nella solidarietà comunitaria, grazie anche all’aiuto delle nostre valide collaboratrici Franca Federici e Sara Ciocci.

COMUNICATO STAMPA