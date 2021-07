Il Ceccano Calcio riconferma cinque calciatori

Il Ceccano Calcio 1920, nella figura del presidente Gianluca Masi, rende noto di aver avviato un percorso per confermare il gruppo squadra esistente e migliorarlo ulteriormente.

Nell’ottica di continuità degli ottimi risultati raggiunti all’inizio della scorsa stagione, prima della sospensione dovuta alla pandemia, si annunciano le riconferme ufficiali di un primo gruppo di cinque calciatori: Cesare Bignani, Vincenzo Compagnone, Manuel Micheli, Paolo Seppani ed Emanuele Simone.

Il presidente Masi esprime la sua “soddisfazione per l’accordo raggiunto immediatamente con i ragazzi, che hanno dimostrato grandissimo attaccamento ai colori ed alla causa rossoblu. Un percorso che punta alla crescita del nostro gruppo e all’ottenimento di importanti risultati sportivi, per la squadra, per la città e per i nostri tifosi”.

Si parte dunque dai primi cinque nomi ufficiali del gruppo della prima squadra, che seguono l’annuncio della rinnovata fiducia al tecnico Mirco Carlini e la conferma di dieci giovani in età di lega. Il Ceccano Calcio 1920, continuando a lavorare per costruire una squadra competitiva, che possa ben figurare nel prossimo campionato di promozione, invita tutti i cittadini, gli appassionati ed i tifosi, a sostenere la società, sottoscrivendo le quote dell’azionariato popolare, entrando a far parte a pieno della vita della società, garantendo una rinnovata linfa a tutto il movimento calcistico ceccanese.

Comunicato stampa