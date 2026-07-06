Il “Castelliri Summer Festival” presenta la sua 21ª edizione: tra memoria, eccellenza e slancio per il territorio

Si è tenuta sabato pomeriggio, presso il Silvestri Wine Bar, la conferenza stampa di presentazione della 21ª edizione del “Castelliri Summer Festival”, il cartellone di eventi promosso dall’Associazione Ciociaria For.

L’incontro ha visto una folta partecipazione di pubblico, amici e sostenitori, a testimonianza del legame indissolubile che la manifestazione ha saputo creare con il territorio. Al tavolo dei relatori erano presenti il Sindaco di Castelliri, Fabio Abballe, il Vicesindaco Andrea De Ciantis e l’Assessore alla Cultura Lorenza Iafrate, figure che hanno ribadito il forte sostegno dell’amministrazione comunale a un progetto che, ormai da oltre vent’anni, valorizza le eccellenze locali. Presente ieri per un saluto anche il Comandate della stazione Carabinieri di Isola del Liri, il Maresciallo Maggiore Claudio Corsetti.

La Presidente di Ciociaria For, Giorgia Costantini, ha aperto la conferenza esprimendo gratitudine verso gli enti che rendono possibile la rassegna: “Un sentito ringraziamento va alla Regione Lazio, alla Provincia di Frosinone e ad ARSIAL per il fondamentale contributo e supporto istituzionale che ci permettono di mantenere alta la qualità della nostra proposta”.

La Presidente ha poi voluto dedicare un momento di profonda commozione al ricordo di Luciano D’Orazio, socio fondatore dell’Associazione, figura il cui impegno e visione restano le fondamenta del percorso di crescita del Festival. Come visibile anche nell’immagine documentale allegata, il ricordo di Luciano è presente in ogni momento del Festival, a testimonianza di una passione che continua a ispirare l’operato dell’intero gruppo.

“Siamo profondamente orgogliosi di tagliare questo traguardo” – ha dichiarato la Presidente Costantini – “La nostra associazione è diventata parte integrante della comunità. Grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale, continuiamo a proporre un programma di alto profilo che spazia dal gusto allo sport, fino alla grande musica.”

“Non posso che ringraziare i nostri volontari di Ciociaria For – ha detto, fra l’altro, il sindaco di Castelliri, Fabio Abballe – che da anni ormai, a braccetto con l’amministrazione comunale, organizzano un’estate di notevole spessore e di assoluto livello. Non solo musica, sport, arte e spettacolo, ma anche valori. Valori che ci portiamo dietro quotidianamente. E quindi il paese cresce. Cresce perché c’è gente che ha voglia di lavorare, di mettersi a disposizione del prossimo, in maniera volontaria, senza pretendere nulla e con i valori. Quest’anno avremo serate di importantissime, invito tutti a partecipare!”.

Il programma dell’estate 2026:

Sabato 25 luglio: “Le Strade del Gusto” – Percorso gastronomico con prodotti tipici, artisti di strada e musica in Piazza Principe di Piemonte.

Venerdì 31 luglio: “Notte Bianca dello Sport” presso il Parco Eventi Enrico Macci.

Sabato 1° agosto: Concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello presso il Parco Eventi Enrico Macci.

Sabato 1° agosto: “La Signora Gilda Summer Tour 2026” presso il Parco Eventi Enrico Macci.

Domenica 2 agosto: Concerto di Fabrizio Moro presso il Parco Eventi Enrico Macci.

Sabato 5 settembre: “Castelliri in Cantina” – Degustazione vini e prodotti tipici, animazione, spettacoli e mercatino artigianato nel Centro Storico.

L’Associazione Ciociaria For invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi, confermando il proprio impegno nel rendere Castelliri un punto di riferimento culturale per l’intera estate ciociara