Il Carnevale Torriciano chiude la stagione carnevalesca Ciociara del 2025 con un successo di presenze straordinario

In migliaia in piazza degli Emigranti, un trionfo indiscusso, un evento partecipato dai residenti e da visitatori provenienti dai paesi limitrofi con i 16 carri allegorici che hanno sfilato per le strade del paese con ben 5 carri realizzati dalle contrade di Torrice.

Il Carnevale Torriciano ha chiuso la stagione carnevalesca ciociara con un successo straordinario, regalando alla comunità e ai visitatori un evento memorabile. Piazza degli Emigranti è stata il cuore pulsante della festa, accogliendo migliaia di persone che hanno assistito alla spettacolare sfilata dei 16 carri allegorici, 5 delle contrade di Torrice, un vero trionfo di creatività e passione.

L’atmosfera festosa ha invaso ogni angolo del paese, trasformando Torrice in un palcoscenico vivace e coinvolgente, dove costumi elaborati, maschere eccentriche e danze sfrenate hanno reso l’evento unico. La partecipazione entusiasta di residenti e visitatori provenienti dai comuni limitrofi ha confermato il Carnevale Torriciano come un appuntamento imperdibile nel panorama delle celebrazioni carnevalesche della Ciociaria.

Soddisfazione e orgoglio emergono dalle parole del sindaco Alfonso Santangeli, che ha voluto esprimere un ringraziamento speciale a tutti i carristi: “La loro dedizione e il loro talento hanno permesso di realizzare carri straordinari, regalando momenti indimenticabili ai partecipanti”.

Un plauso particolare è stato rivolto alla ProLoco di Torrice, guidata dal presidente Simone Arduini, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento, e alle forze dell’ordine, con a capo il Maresciallo Fiorillo, insieme alla polizia locale, guidata dal Comandante Gianluca Testani, e alla protezione civile nella persona di Antonello Arduini, per il loro supporto fondamentale.

Il sindaco ha inoltre voluto ringraziare l’assessore Celestina Arduini, che con grande impegno ha curato ogni dettaglio della manifestazione insieme all’assessore al Commercio e Ambiente Massimo Fiacco, promotore e organizzatore dei carri insieme alla Proloco che hanno creduto già dalla prima edizione del 2024 a questo ambizioso progetto,

“Grazie al loro impegno e alla passione di tutti coloro che hanno contribuito, il Carnevale Torriciano 2025 è stato un evento straordinario, capace di lasciare un segno indelebile nella memoria di tutti”.

Un’edizione che ha superato ogni aspettativa, rafforzando ancora di più lo spirito di comunità e la voglia di celebrare le tradizioni con allegria e partecipazione.