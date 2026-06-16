Il Cardinale Camillo Ruini è tornato alla Casa del Padre

DI ANTONIO TANZILLI.

ROMA – La Chiesa italiana e il mondo cattolico piangono la scomparsa del Cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano dell’episcopato italiano e protagonista di decenni di vita ecclesiale. Con profonda commozione è stata annunciata la notizia del suo ritorno alla Casa del Padre.

Nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, il Cardinale Ruini ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa, distinguendosi per il suo impegno pastorale, teologico e culturale. Per molti anni è stato Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, contribuendo in modo significativo alla vita della Chiesa nel nostro Paese.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da vescovi, sacerdoti e fedeli che ne ricordano la fede profonda, la lucidità intellettuale e l’instancabile dedizione al Vangelo.

Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli relativi alle esequie, durante le quali la comunità ecclesiale si raccoglierà in preghiera per affidare la sua anima alla misericordia del Signore.”Servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”.