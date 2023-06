Il Capitano Bartolo TAGLIETTI, Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, insignito della onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il Capitano Bartolo Taglietti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, ha ricevuto, presso la Prefettura di Salerno, l’importante onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. L’Ufficiale, originario della Provincia di Salerno, ed insediatosi al Comando della Compagnia di Pontecorvo nel settembre 2021, nel corso degli anni si è distinto in diverse attività di polizia giudiziaria e nel campo sociale e culturale. Il Capitano, laureato in Giurisprudenza, nel corso della sua carriera ha prestato servizio, ricoprendo vari incarichi, a Taurianova (RC), Napoli, Castellammare di Stabia (NA), Scalea (CS), Salerno ed infine a Cosenza per poi approdare presso l’attuale sede di servizio. Al capitano Taglietti sono giunti gli auguri da parte del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Col. Alfonso Pannone, del Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno e dei colleghi tutti.

