Il cantautore frusinate Gianluca Giorgi a “Sanremo Exclusive”

Il cantautore/deejay frusinate Gianluca Giorgi tra i protagonisti di Sanremo Exclusive 2026: esordio nazionale dal 23 al 28 febbraio per il 55enne nato e cresciuto a Frosinone.

FROSINONE – Un nuovo talento della scena musicale frusinate si prepara a vivere la prima grande esperienza nazionale come cantautore, dopo decenni di serate, eventi, festival e party.

Gianluca Giorgi, deejay e cantautore originario di Frosinone, 55 anni, è stato ufficialmente selezionato per partecipare a Sanremo Exclusive 2026, competizione collaterale al celebre “Festival di Sanremo”, in programma nella città dei Fiori dal 23 al 28 febbraio 2026.

“Sanremo Exclusive 2026” è un evento focalizzato sulla promozione di arte, musica e spettacolo. Funge da agenzia di casting e piattaforma per esibizioni live, interviste, incontri con artisti e professionisti del settore, ospitato in location esclusive come il “Grand Hotel Des Anglais”. Rappresenta una vetrina prestigiosa per artisti emergenti e nuove proposte della musica italiana. Una settimana intensa di esibizioni, incontri, networking e opportunità mediatiche che ogni anno richiama produttori, discografici e professionisti del settore.

Per Gianluca si tratta di un traguardo importante e simbolico: dopo anni di esperienza come deejay in tutta Italia, questa sarà la sua prima apparizione in un contesto nazionale in veste di cantautore, segnando ufficialmente il suo debutto autorale davanti a un pubblico e a una platea di addetti ai lavori provenienti da tutta Italia. Dopo l’esordio a fine 2023 con “Frusna D’Amore” dedicata al Frosinone Calcio, inizia a comporre e registrare i suoi brani presso i “Production Music Studios” di Angelo Loffredi grazie anche alla collaborazione di Fabrizio Sparta. Dieci i brani finora prodotti e disponibili negli store, tre ancora gli inediti che saranno contenuti nel suo primo album: “Il Ballo degli Imperfetti” che uscirà a maggio 2026.

«È un’emozione indescrivibile – dichiara Gianluca Giorgi –. Per anni ho fatto ballare le persone come deejay, ma portare un mio brano in una vetrina nazionale è qualcosa che mai avrei immaginato per me. Essere lì, con una mia canzone, è già una vittoria».

Il suo percorso musicale nasce dalla passione per il ritmo e l’intrattenimento, evolvendosi negli ultimi anni verso la scrittura e la produzione di brani originali, in cui unisce sonorità contemporanee a testi personali e autentici. La partecipazione a “Sanremo Exclusive” rappresenta così il primo grande passo ufficiale di un progetto artistico che punta a farsi spazio nel panorama pop italiano.

«Tutto è nato da una telefonata di Gemini – dichiara Gianluca Giorgi – tra i tanti artisti che frequentano lo studio di Angelo Loffredi dove ho registrato tutti i miei brani. E’ stato proposto il mio nome per partecipare a “Sanremo Exclusive” e da lì il passo poi a confermare la mia presenza è stato davvero molto veloce ed emozionante».

La città di Frosinone si prepara dunque a sostenere uno dei suoi talenti più puri in un’esperienza che potrebbe aprire nuove e importanti prospettive professionali.

SCHEDA ARTISTICA “Gianluca Giorgi”

CHI SONO

Gianluca Giorgi, 55 anni, nato e cresciuto a Frosinone dove vive, lavoro e coltiva la passione per la musica. Deejay, cantautore, nel 2023 registra il primo singolo “Frusna D’Amore”.

A maggio 2026 il suo primo album di brani inediti dal titolo: “Il ballo degli imperfetti” registrato presso “Production Music Studios” di Angelo Loffredi ad Alatri (Fr).

LE MIE ORIGINI

Deejay house/dance//tribal/revival in tutta Italia da oltre 35 anni, per due decenni residence in diversi locali del Centro Italia. Speaker e deejay radiofonico, protagonista di decine di “Live” dedicati alla musica anni ’90 in tutta Italia. Da 20 anni speaker ufficiale del Frosinone Calcio.

LA MIA MUSICA

Il suo percorso musicale nasce dalla passione per il ritmo e l’intrattenimento, evolvendosi negli ultimi anni verso la scrittura e la produzione di brani originali, in cui unisce sonorità contemporanee a testi personali e autentici. Racconta l’amore, la vita, le sue emozioni e i suoi dolori.

IL MIO PROGETTO

Il primo album “Il ballo degli imperfetti”, pubblicato nel 2026 contiene 10 brani inediti, è il frutto di quasi tre anni di lavoro. Decine le tracce scritte e pronte per nuove produzioni tutte rigorosamente in lingua italiana. La passione per la musica non ha confini né barriere. Dovunque lo porterà sarà comunque un viaggio meraviglioso, da vivere con passione.