Il cane antidroga ‘Odina’ scopre droga nascosta in un artifizio simile ad uno scarico di acque reflue in un ripostiglio

Nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti predisposti nel territorio del comune di Cassino, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un una coppia residente nel cassinate, una donna ed un uomo rispettivamente di anni 43 e 40. Nello specifico ad operare sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura coadiuvati da Agenti del locale Commissariato di P.S. e da una unità cinofila antidroga di Nettuno. A seguito di perquisizione personale e locale, operata presso il domicilio, è stato rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 228 grammi. Lo stupefacente, che non è sfuggito al fiuto del cane antidroga “Odina” era stato occultato in un artifizio simile ad uno scarico di acque reflue presente nel locale ripostiglio, celato sotto numerose scatole. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute e sequestrate banconote di vario taglio per una somma complessiva pari a 3020,00 euro, ritenute provento dell’illecita attività di spaccio. La coppia, gravata da numerosi pregiudizi di polizia anche specifici, è stata tratta in arresto e la Procura della Repubblica di Cassino ha chiesto al Gip la convalida dell’arresto e l’adozione di provvedimento per l’applicazione di una misura cautelare personale. Il Gip del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste, ha convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.