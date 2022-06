Il campano Saverio Russo vince il “Trofeo Mastrosanti 2022” a Ferentino

Saverio Russo, campano classe 2005, ha vinto il Trofeo Mastrosanti 2022, categoria Juniores, a Ferentino. Il corridore della Cps Professional Team del patron Clemente Cavaliere ha conquistato il prestigioso successo sul traguardo di Ferentino imponendosi allo sprint a cinque al termine di una gara durissima e contraddistinta anche dal gran caldo, che si è corsa domenica scorsa 19 giugno con partenza e arrivo nel quartiere Ponte Grande, e l’organizzazione della Velosport Ferentino.

Per la Cps Professional Team è il secondo successo consecutivo, dopo quello di Giuliano Santarpia nell’edizione 2021.

Il corridore campano ha preceduto sulla linea del traguardo l’australiano Luke Andre Tuckuwell (ASD Team Bike Terenzi ) e il massese Alex Stella domenica in maglia della rappresentativa della Toscana. Quarto posto per Raffaele Tela (Asd Pippo Caruso), quinto Danil Shyrin (Ukraine National Team) . Sesto posto con un ritardo di 50″ per Samuele Scappini (Team Fortebraccio), settimo Riccardo Lorello (Regia Congressi Seiecom Valdarno), ottavo Edoardo Cipollini (Fosco Bessi Vangi Ozierese), nono Michele Coccia (Cps Professional Team), decimo posto per Matteo Bennati (Rappresentativa Toscana).

La gara, sul percorso di 115,500 km ha visto 154 atleti iscritti, provenienti un po’ da tutta Italia, oltre alla rappresentativa Ucraina. Alla partenza in 121 si sono presentati per affrontare i due diversi percorsi tutti nel territorio di Ferentino. All’arrivo sono stati in 43 a tagliare il traguardo, con il tempo finale del vincitore di 2h58’00” alla media di 38,9 km/h.

Per le premiazioni tutte le autorità civili e sportive, oltre alla famiglia Mastrosanti, a partire da mamma Giuseppina, fino a Pierangela, Luigia e Sabrina, sorelle di Roberto e figlie di Elio, al quale è dedicato il Trofeo Mastrosanti in quella che è stata l’11° edizione del Trofeo Città di Ferentino organizzato dalla Velosport Ferentino, mentre la gara organizzata dalla famiglia Mastrosanti si corre a Ferentino per la categoria Juniores dal 1987.

La gara è stata molto selettiva, condizionata dal gran caldo, e contraddistinta da continui scatti da parte degli uomini del gruppo, per cercare di conquistare il prestigioso Trofeo che vanta diversi campioni del ciclismo professionistico tra i suoi vincitori.

Tra gli altri presenti il sindaco di Ferentino e presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, il consigliere delegato allo sport del Comune di Ferentino, Nicola Dell’Olio, l’assessore Giuseppe Virgili, il consigliere comunale, Paola Fiorini, il presidente della FederCiclismo Lazio, Maurizio Brilli, il vice presidente della FederCiclismo Lazio Tony Vernile.



Un successo di pubblico con almeno 200 tra accompagnatori e visitatori che si sono ritrovati nel quartiere Ponte Grande per l’edizione 2022 del Trofeo Mastrosanti. Un orgoglio per il presidente Walter Cardarilli che ha organizzato quest’anno con la sua società ben 4 gare ciclistiche (Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores) e in più la creazione della Scuola di Ciclismo intitolata proprio a Roberto ed Elio Mastrosanti.

Appuntamento al 2023 per il Trofeo Mastrosanti, ringraziando tutti gli sponsor e i media che hanno dato spazio e visibilità all'evento. Saverio Russo ha conquistato anche la maglia della "1° Challenge della Ciociaria", consegnata durante le premiazioni dal presidente della Velosport Ferentino, Walter Cardarilli, e dal presidente della Ciclisti Sorani, Gianni Bruni, al quale è stato simbolicamente passato il testimone, visto che il 16 e 17 luglio con le due gare del sorano organizzate proprio dalla Ciclisti Sorani si concluderà il "1° Challenge della Ciociaria". ORDINE DI ARRIVO:

1° RUSSO SAVERIO (CPS PROFESSIONAL TEAM) IN 2H58’00”

2° TUCKUWELL LUKE ANDRE (TEAM BIKE TERENZI)

3° STELLA ALEX (RAPPRESENTATIVA TOSCANA)

4° TELA RAFFAELE (ASD GEOM PIPPO CARUSO)

5° SHYRIN DANIIL (RAPPRESENTATIVA UCRAINA)

6° SCAPPINI SAMUELE (TEAM FORTEBRACCIO) a 50″

7° LORELLO RICCARDO (REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO)

8° CIPOLLINI EDOARDO (AC FOSCO BESSI VANGI OZIERESE)

9° COCCIA MICHELE (CPS PROFESSIONAL TEAM)

10° BENNATI MATTEO (RAPPRESENTATIVA TOSCANA)

