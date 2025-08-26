Il Cammino Letterario Italiano fa tappa a Sora: omaggio alla città e all’incontro con il Cammino sulla Frontiera di Chiavone

admin
sesto cammino letterario sora
Share on Tumblr

Sora accoglie con entusiasmo la quarta tappa del 6° Cammino Letterario Italiano, un evento itinerante che celebra l’unione tra territori, storie e immaginazione attraverso la letteratura. Giovedì 28 agosto, la città diventerà protagonista di una giornata dedicata alla cultura e al dialogo, ospitando i due promotori del progetto: l’editore pescarese Alessio Masciulli e il cantautore Wladimiro D’Arco.

Alle ore 18.30 presso l’Auditorium V. De Sica di Piazza Mayer Ross si terrà un incontro di particolare rilievo, durante il quale si parlerà di cammini – soprattutto del suggestivo Cammino sulla Frontiera di Chiavone, che valorizza le radici storiche e paesaggistiche dei Monti Ernici – e di libri che rendono vivi questi percorsi attraverso le parole e le emozioni degli autori.
Sora, città ricca di storia e crocevia naturale tra la Ciociaria e il territorio montano, diventa così fulcro di riflessione e scoperta, grazie alla sua storica vocazione al viaggio e all’accoglienza.

Il Cammino Letterario è un’iniziativa della casa editrice Masciulli Edizioni che, giunta alla sua sesta edizione, ha scelto di cominciare quest’anno da Pescina il 24 agosto e concludersi a Procida il 6 settembre, abbracciando l’Italia con un vero e proprio itinerario artistico e culturale.

L’appuntamento a Sora – che segue il suggestivo reading poetico delle ore 16.00 a Isola del Liri – vuole mettere in primo piano la capacità della città di dialogare con le proprie frontiere: “in cammino” insieme a storie, testimonianze ed esperienze, Sora celebra il suo patrimonio e si apre al futuro, trasformando il passaggio in incontro.

Interverranno con i loro libri:

·         Ciro Castellucci, L’Aquila Reale nel Lazio meridionale

·         Bruno Petriglia, Orchidee del Lazio

·         Paolo Sabetta, L’ultimo maestro, storia di uomini solidali, gente da sacco e corda

·         Antonio Farinelli, Le Dogane di confine tra Stato Pontifico e Regno delle Due Sicilie

·         Fernando Riccardi, Klitsche de La Grange, un ufficiale prussiano.

Sarà presente il presidente dell’Associazione “Amici del Cammino sulla Frontiera di Chiavone”, Mauro Pisani.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *