Il calo degli avvocati iscritti a Frosinone e Cassino: un trend che impone riflessioni

Il numero degli avvocati iscritti alla Cassa Forense continua a diminuire, confermando un trend che sta ridisegnando il panorama dell’avvocatura in Italia. Il recente rapporto Cassa Forense-Censis, Trend 2025, presentato a Roma presso l’auditorium Scocozza, evidenzia dati significativi relativi alla provincia di Frosinone.

I dati del calo degli iscritti

A Frosinone, il numero di avvocati iscritti alla Cassa Forense al 31 dicembre 2024 è sceso a 1.102 (569 uomini e 533 donne), rispetto ai 1.127 dell’anno precedente (576 uomini e 551 donne). A Cassino la riduzione è stata altrettanto evidente: 1.406 iscritti contro i 1.454 del 2023, con un calo sia tra gli uomini (da 737 a 725) che tra le donne (da 717 a 681).

Meno avvocati, redditi più alti

Un altro dato interessante è l’incremento dei redditi dichiarati nel distretto, anche se con significative differenze di genere. Questo suggerisce che, sebbene il numero di avvocati stia diminuendo, coloro che restano in attività tendono a guadagnare di più. La dinamica potrebbe essere influenzata dalla crescente specializzazione e dalla maggiore selettività del mercato.

Perché calano gli iscritti?

Tra i fattori che stanno determinando questa contrazione vi è il crescente interesse verso la pubblica amministrazione, incentivato dalla ripresa dei concorsi, anche nel settore della giustizia. Questa tendenza si riflette anche a livello nazionale: nel 2024, gli iscritti alla Cassa Forense erano 233.260, segnando un calo dell’1,6% rispetto all’anno precedente.

Un fenomeno che colpisce più le donne

Un aspetto preoccupante emerso dal rapporto è che il saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni è più marcato tra le donne, con almeno 2.140 professioniste che hanno lasciato la professione. Il dato sottolinea la difficoltà di conciliare vita lavorativa e personale, evidenziando la necessità di implementare misure di supporto per le avvocate.

Il ridimensionamento dell’avvocatura nel frusinate e a livello nazionale pone interrogativi sul futuro della professione. Se da un lato il calo degli iscritti può tradursi in una maggiore sostenibilità economica per gli studi legali, dall’altro evidenzia criticità che richiedono interventi strutturali, soprattutto per garantire pari opportunità e condizioni di lavoro più sostenibili. Il trend è chiaro: meno avvocati, redditi più alti, ma nuove sfide per il settore.