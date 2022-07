Il Bosco tra Oriente e tramonto

L’artigianato locale, gli aperitivi al tramonto e le tecniche orientali di rilassamento sono protagonisti del fine settimana

Il Bosco di Paliano si conferma come luogo di fresco relax e di promozione dell’artigianato locale. L’oasi del Monumento Naturale Mola di Piscoli e Selva di Paliano è ambita per chi vuole passare l’estate all’ombra dei cerri secolari, in un ambiente naturale protetto con tante attività per tutte le età. Dopo i giochi per bambini, gli spettacoli di falconeria, le passeggiate a cavallo, si aprirà la sera dell’aperitivo al tramonto. L’appuntamento è diventato una tappa fissa del sabato del Bosco di Paliano, che si trova vicino Roma, a pochi chilometri dal Valmontone Outlet e dal MagicLand.Domenica al centro dell’attenzione l’Oriente e le tipicità. Dalle 10 alle 18 l’artigianato e i prodotti tipici locali saranno in mostra mentre, sotto le querce, si terranno sessioni di Shiatsu. Il metodo di trattamento di origine Giapponese consiste in una digitopressione perpendicolare e profonda esercitata sui “meridiani energetici” che, secondo la dottrina orientale, sono dei canali preferenziali di scorrimento dell’energia. Lo scopo? Riattivare le “risorse vitali innate” con conseguente miglioramento dell’equilibrio tra mente e corpo. La distensione ed elasticità muscolare che si raggiunge con questi trattamenti attenua gli stati tensivi localizzati, migliora la qualità del sonno e l’umore, rafforza il sistema immunitario, abbassa il livello dello stress e dona un piacevole senso di benessere generalizzato. A guidare gli interessati in questo viaggio nella cultura e nella pratica nipponica sarà la Scuola di Formazione Washi.

Durante il fine settimana, inoltre, un punto ristoro cucinerà la pasta all’amatriciana con prodotti a chilometro zero. Per informazioni è possibile collegarsi al sito ilboscodipaliano.it. Il Bosco si trova nella provincia di Frosinone, nel territorio di Paliano, su via Palianese, a tre chilometri dall’uscita autostradale di Colleferro della Roma-Napoli.

