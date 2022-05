Il Bosco in festa: volontariato, prodotti locali e artigianato nel week-end a Paliano

Il territorio in mostra al Bosco di Paliano tra prodotti agricoli locali e tanti volontari impegnati in attivitĂ dimostrative e laboratori per bambini

Sabato 21 e domenica 22 maggio il Bosco di Paliano è in festa. L’area protetta dell’alta Ciociaria, tra Roma e Caserta, ospita sabato la prima grande esposizione di artigianato e prodotti agricoli locali e, domenica, la Festa del Volontariato. In una splendida cornice naturale, inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli, i volontari di molte associazioni saranno impegnati in laboratori per bambini, dimostrazioni e attività .

L’esposizione di artigianato e prodotti agricoli locali

La Festa del Volontariato al Bosco di Paliano sarà anticipata sabato 21 maggio da una bella manifestazione dedicata al territorio. Si tratta dell’esposizione di prodotti agricoli e dell’artigianato locale. I visitatori potranno assaggiare le produzioni agricole locali e gli operatori potranno illustrare, promuovere e raccontare le fasi di lavorazione e le curiosità sulle proprie attività , organizzando anche laboratori per i più piccoli. Alcune proposte? Dal laboratorio di apicoltura alle tecniche dell’uncinetto, dalla lavorazione del cuoio al pecorino biologico. E poi curiosità e prodotti di alta qualità .

Volontari in festa con dimostrazioni e laboratori per bambini

La Festa del Volontariato al Bosco di Paliano è in programma per tutta la giornata di domenica. Ci sarà l’Avis, che alle 10 curerà un laboratorio di disegno per i bambini. Ci sarà la Croce Rossa Italiana, impegnata nell’educazione alla Pace. Alle 12 la Protezione civile mostrerà a tutti le tecniche per spegnere gli incendi. In programma anche l’intervento delle Guardie Zoofile Kronos, presenti con un istruttore e un educatore zoofilo.

Nel pomeriggio, alle 15, sarà la volta della premiazione dei bambini da parte dell’Avis e di un’attività di Mass training della Croce rossa. Saranno gli stessi uomini in uniforme rossa a simulare, alle 16.30, la ricerca e il soccorso di un disperso in un luogo impervio.

Presenti con degli stand, in cui mostreranno le particolarità delle proprie attività , anche la Proloco di Paliano, la l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, la Caritas e l’Associazione Culturale Palio dell’Assunta & Corteo Storico Città di Paliano.

Verso l’Adventure camp nel Bosco di Paliano

Le attivitĂ per bambini non si esauriscono nel fine settimana. Oltre alle passeggiate a cavallo, al tiro con l’arco, alla falconeria e alla bellezza della natura, per i bambini dai 6 ai 12 anni nell’estate Il Bosco di Paliano ha annunciato la prima edizione di summer camp di avventura nel Bosco a partire da metĂ giugno. Ci saranno laboratori in natura, attivitĂ ludico didattiche e sportive (calcio – volley – tiro con l’arco – cavallo – orienteering) animazione, attivitĂ gioco in inglese e spagnolo. Per altre informazioni e prenotazioni, si può consultare il sito ilboscodipaliano.it. Il Bosco è in via Palianese sud, a 3 chilometri dal casello autostradale di Colleferro.

