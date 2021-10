Il Bosco di Paliano pronto ad accogliere i visitatori tra giocolieri, sport e buon cibo!

Il Bosco di Paliano si prepara a salutare un’altra stagione che ha visto migliaia di visitatori che, oltre al fresco estivo, ne hanno apprezzato la tranquillità, il silenzio e le molteplici attività che sono state organizzate.

In attesa di scoprire il bellissimo e molto articolato programma per la festa di Halloween che durerà un’intera giornata fino a notte fonda e sancirà anche la chiusura per la stagione 2021, nel prossimo fine settimana del 23 e 24 ottobre si potrà tornare a visitare il Bosco di Paliano per fare tante attività all’aria aperta e gustare ottimi piatti di prodotti locali. Questo fine settimana sarà infatti l’ottavo appuntamento per la rassegna Sapori del territorio al Bosco con la partecipazione del Comune, della Pro Loco di Paliano.

Grande novità dell’ultima settimana è la presenza di Althea e Penelope, due splendide cavalline appaloosa che aspettano grandi e bambini per fare una passeggiata nel Bosco.

E ancora: giocolieri, tiro con l’arco, biciclette, falconeria… ce n’è per tutti!

Di seguito il programma nel dettaglio con orari ed ulteriori informazioni:

SABATO 23 OTTOBRE

CAVALLI AL BOSCO

Dalle 10,00 alle 18,00 le simpatiche Althea e Penelope aspettano bambini e ragazzi per un primo approccio al cavallo!

SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Questo weekend Polenta, Salsicce, Cinghiale e Vino dell’Az. Agricola Giacobbe Alberto.

E’ consigliata la prenotazione al 370 1533848

La Palestra nel Bosco

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

DOMENICA 24 OTTOBRE

Ore 12,00 Il Bosco in Famiglia – Spettacolo di Circo & Giocoleria

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco.

CAVALLI AL BOSCO

Dalle 10,00 alle 18,00 le simpatiche Althea e Penelope aspettano bambini e ragazzi per un primo approccio al cavallo!

SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Questo weekend Polenta, Salsicce, Cinghiale e Vino dell’Az. Agricola Giacobbe Alberto.

E’ consigliata la prenotazione al 370 1533848

FALCONERIA

Ore 15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche!

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni e over 70, gratuito sotto i 3 anni.

COMUNICATO STAMPA

