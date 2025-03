Il Borgo di Pofi e il Liceo di Ceccano: dove l’Educazione Incontra l’Innovazione

Un progetto innovativo che unisce istruzione, tecnologia e patrimonio culturale: il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano si è reso protagonista di un’esperienza didattica rivoluzionaria grazie alla presentazione della prima “Extended School” italiana. L’iniziativa, resa possibile dall’impiego della tecnologia XRedulab sviluppata da Carraro Lab, ha coinvolto studenti e docenti nella realizzazione di un viaggio immersivo nel borgo storico di Pofi, valorizzandone il patrimonio artistico e paesaggistico.

Martedì 11 marzo, presso l’aula immersiva del Liceo, il progetto è stato presentato alla presenza della Dirigente Scolastica, dott.ssa Francesca Ardolino, e del Sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia. L’evento ha messo in luce come la tecnologia possa amplificare l’apprendimento e, allo stesso tempo, promuovere il turismo culturale locale attraverso strumenti innovativi.

Gli studenti, coordinati dalla prof.ssa Annalisa Gaetani, hanno condotto riprese a 360° nel borgo storico di Pofi, soffermandosi su luoghi di interesse come la chiesa di Sant’Antonino e il Museo Paleontologico. Il materiale raccolto è stato poi elaborato in aula, dove gli studenti hanno integrato informazioni storiche, artistiche e letterarie, creando veri e propri tour immersivi fruibili tramite visori di realtà virtuale e piattaforme digitali.

Il Sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia, ha espresso grande entusiasmo per il progetto: “”Mi complimento con i ragazzi e i docenti per l’impegno straordinario profuso in questo progetto. È straordinario vedere come giovani studenti siano riusciti a combinare conoscenze di discipline diverse – dalla storia all’arte, dalla letteratura alla tecnologia – per creare un’esperienza immersiva che valorizza il nostro territorio. Questo progetto dimostra come l’innovazione tecnologica possa rappresentare un nuovo modo di fare marketing territoriale, raccontando la storia e le bellezze di Pofi con un linguaggio moderno e coinvolgente. Ma il dato più importante è che tutto questo sia nato e costruito da giovanissimi, a dimostrazione di quanto talento e creatività risiedano nelle nuove generazioni. Grazie a loro, Pofi potrà essere scoperta e apprezzata in modo innovativo e accessibile a un pubblico sempre più ampio. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario progetto, dagli studenti ai docenti, fino ai partner coinvolti. Il loro lavoro rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio.”

L’iniziativa del Liceo di Ceccano si inserisce in una visione più ampia di scuola aperta al territorio e alle opportunità offerte dal digitale. Non solo un progetto educativo, dunque, ma anche una strategia di marketing territoriale che pone la scuola al centro dello sviluppo locale. Grazie alla collaborazione con il Comune di Pofi, gli studenti non solo apprendono attraverso esperienze dirette e concrete, ma contribuiscono attivamente alla promozione del patrimonio culturale della loro comunità.

Un connubio vincente tra tradizione e innovazione che guarda al futuro, offrendo nuove prospettive di crescita culturale e turistica per il territorio di Pofi e per l’intera provincia.