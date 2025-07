Il Beato Grimoaldo Santamaria: nato a Pontecorvo, la sua tomba è meta di pellegrinaggi a Ceccano

Di Antonio Tanzilli.

Il Beato Grimoaldo Santamaria, religioso passionista, è una figura luminosa del cattolicesimo moderno, esempio di purezza, sacrificio e dedizione totale a Cristo. Nato il 4 maggio 1883 a Pontecorvo (FR), in provincia di Frosinone, in una famiglia semplice ma profondamente cristiana, Grimoaldo – al secolo Ferdinando Santamaria – visse una breve ma intensa vita consacrata alla preghiera e all’amore per la croce.

UNA GIOVINEZZA SEGNATA DALLA FEDE

Fin da piccolo si distinse per il suo spirito di preghiera, la carità verso i poveri e l’amore per la Chiesa. Frequentava con assiduità la parrocchia e coltivava il desiderio di consacrarsi totalmente a Dio. Il suo carattere mite, obbediente e umile lo rendeva benvoluto da tutti. A soli 15 anni entrò nel noviziato dei Passionisti, a Paliano, dove vestì l’abito religioso e assunse il nome di Fratel Grimoaldo dell’Immacolata.

L’IDEALE PASSIONISTA

Come passionista, Grimoaldo visse in modo radicale l’eredità di San Paolo della Croce, fondatore dell’Ordine, coltivando un’intensa devozione alla Passione di Cristo e alla Vergine Maria. Era solito dire che «la croce è la mia scuola, il mio libro, il mio conforto». La sua vita religiosa fu breve ma intensa: vissuta tra penitenze, silenzi, adorazione eucaristica e piccoli servizi umili svolti con grande amore.

UNA MORTE PREMATURA, UNA VITA COMPIUTA

A soli 19 anni, nel 1902, una meningite fulminante lo strappò alla vita. Ma la sua breve esistenza fu ritenuta da subito un esempio di santità. Morì in fama di purezza e santità, lasciando un ricordo indelebile tra confratelli e fedeli. Le testimonianze raccontano che affrontò la malattia con totale abbandono alla volontà di Dio, ripetendo con serenità: «Fiat voluntas tua».

IL CAMMINO VERSO GLI ALTARI

Il processo di beatificazione si avviò nel 1927, e fu beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 29 gennaio 1995. La sua figura continua a ispirare tanti giovani nella ricerca di una vita semplice, autentica e offerta per amore di Cristo. Il suo corpo riposa nel Santuario dei Passionisti a Ceccano (FR), meta di pellegrinaggi e preghiere.

UN MODELLO PER I GIOVANI DI OGGI

Il Beato Grimoaldo è oggi un esempio per le nuove generazioni: la sua fede radicale, il suo spirito di sacrificio e la sua limpida testimonianza di vita sono un invito a non lasciarsi travolgere dalla superficialità, ma a vivere in pienezza la propria vocazione, qualunque essa sia. La sua vita ci insegna che la santità non è riservata a pochi, ma è una chiamata concreta, possibile anche nella giovane età.