Il beach volley sbarca a Sora

Nella suggestiva cornice di Piazza Santa Restituita a Sora, in occasione degli Urban Beach Sports in programma dal 3 al 31 luglio, Giocavolley ed Olimpia Volley Sora, in collaborazione con l’associazione 03039 hanno deciso di dare vita al Primo Torneo di Beach Volley Città di Sora.

Decine di squadre, dal 4 al 15 luglio si sfideranno su sabbia in tre categorie ben distinte: 2vs2 maschile e 2vs2 misto, entrambi riservati ad atleti tesserati e non, e 4vs4 misto, dedicato all’amatoriale.

Poche e semplici regole, insomma, per un torneo all’insegna del divertimento e della sana competizione.

Ormai è tutto pronto, ancora poche ore per presentare le ultime iscrizioni e poi, con l’inaugurazione del campo da gioco in programma nella serata di domenica 3 luglio, a partire dalle 21:30 si darà il via agli Urban Beach Sports ed al Primo Torneo di Beach Volley “Città di Sora”. Oltre al beach volley, protagonisti della kermesse, a seguire, saranno il Beach Soccer ed il Beach Tennis.

Il divertimento è assicurato, che vinca il migliore!

COMUNICATO STAMPA

Correlati