IL BAMBINO 23 LA STORIA E I SOGNI DI BRANDO romanzo d’esordio di Stefano Buttafuoco

“Il bambino 23: la storia e i sogni di Brando” è il romanzo d’esordio di Stefano Buttafuoco, giornalista Rai. Un libro crudo, capace di parlare al cuore del lettore senza tanti filtri. Una autobiografia spietata in cui l’autore, partendo dalla malattia del figlio affetto da una sindrome genetica rara, parla di una famiglia che prova con forza e orgoglio a ritrovare il suo equilibrio, del suo rapporto con la fede e delle sue due grandi passioni che gli hanno dato la forza di andare avanti: l’amore per il suo lavoro da inviato e il pugilato, lo sport che più di altri incarna i valori della resilienza e dello spirito di sacrificio. Il messaggio è forte e netto ed è quello di non mollare mai, anche quando tutto sembra perso, perché la vita è un viaggio a ostacoli che vale sempre la pena affrontare con entusiasmo e coraggio.

“Il bambino 23”, di Stefano Buttafuoco, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali dall’11 novembre.

STEFANO BUTTAFUOCO è un giornalista professionista della Rai. Laureato in Economia e commercio alla Luiss ha conseguito un master presso la John Cabot University. Inizia la sua carriera giornalistica come corrispondente dell’emittente americana Espn. Appassionato di sport, in particolare di calcio e boxe, ha collaborato con numerose testate giornalistiche tra cui Eurosport, Boxering e Il Messaggero. Da diversi anni lavora a Rai1 come inviato e come autore di format televisivi. È sposato con Alessia e ha due figli, Alessandro e Brando.

Euro: 18,00

COMUNICATO STAMPA