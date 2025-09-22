Il 26 settembre A Ceccano il maestro Fabio Frizzi presenterà la sua autobiografia

Si svolgerà venerdì 26 settembre alle 18 da Sinestesia a Ceccano la presentazione del libro di Fabio Frizzi Backstage di un compositore. Dall’autore della colonna sonora di Fantozzi, una autobiografia musicale, appassionata e sincera, che ci conduce per mano nel magico mondo della moviola, raccontandoci come nascono i temi musicali dei film. Prefazione di Vincenzo Mollica: “Ogni musicista quando compone e quando suona ha una missione principale: regalare emozioni, fare battere il cuore in sintonia con un sentimento frutto autentico dell’avventura umana. Questo percorso non prevede trucchi o inganni ma ha bisogno solo di una limpida sincerità che è la vera essenza di ogni opera d’arte chemerita di essere vissuta”.

Tra le colonne sonore più famose di Frizzi ci sono anche Febbre da Cavallo, Zombie 2 e Paura nella città dei morti viventi. Nel 2003 Quentin Tarantino ha inserito nella colonna sonora del suo Kill Bill: Volume 1 un brano di Frizzi già presente in Sette note in nero, diretto da Fulci nel 1977. L’incontro sarà moderato dallo scrittore Diego Protani.

