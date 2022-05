Il 17 maggio il Comune di Isola del Liri accende una luce sulle neurofibromatosi

In occasione della Giornata Internazionale di sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi il Comune di Isola del Liri illuminerà di blu la Cascata Grande.

Il 17 maggio 2022, su invito dei pazienti italiani rappresentati dalle associazioni ANANAS APS, ANF OdV e Linfa OdV il Comune di Isola del Liri ha deciso di aderire all’iniziativa “Shine a light on NF” – Accendi una luce sulle NF illuminando di BLU la Cascata Grande presente nel pieno centro cittadino.

L’iniziativa è stata lanciata a livello internazionale dalla fondazione statunitense Children’s Tumor Foundation (“CTF”) e coinvolge molte associazioni che nel mondo si dedicano ai pazienti affetti da neurofibromatosi.

Tutto il mese di maggio è dedicato a livello globale alla sensibilizzazione e alla diffusione di conoscenze sulle NEUROFIBROMATOSI, meglio conosciute come NF, sindrome genetica rara che comprende NF1, NF2 e Schwannomatosi.

Molte volte la NF è visibile: i pazienti sono spesso coperti da macchie cutanee caffè latte, altri hanno tumori (neurofibromi) spesso sfiguranti lungo i nervi del corpo.

Altre volte, la NF è invisibile: i pazienti dall’aspetto sano convivono in realtà con un dolore lancinante all’interno. Molti hanno gravi difficoltà di apprendimento, altri perdono l’udito o la vista, alcuni sviluppano tumori e sono costretti a sottoporsi a numerosi interventi e chemioterapia nel corso della loro vita.

Per i pazienti di tutto il mondo maggio è un momento importante per sensibilizzare la società, le istituzioni nazionali ed internazionali e la comunità scientifica sulle neurofibromatosi che in Italia colpiscono più di 20.000 persone e nel mondo circa 2,5 milioni di persone.

Il Comune di Isola del Liri ritiene che sia necessario mobilitarsi anche a livello locale aderendo all’iniziativa e accendendo una luce su questa malattia genetica poco conosciuta per dare voce ai tanti bambini e persone di ogni età che affrontano ogni giorno con coraggio e determinazione la loro sfida contro le neurofibromatosi. Ad oggi purtroppo non esiste una cura.

Nel 2021, nonostante le limitazioni per la pandemia, sono stati illuminati centinaia di monumenti in Italia e nel mondo.

Quest’anno anche il Comune di Isola del Liri vuole dare il proprio contributo.

Per maggiori informazioni su Shine a light on NF è possibile visitare la pagina dedicata all’iniziativa nel sito della Fondazione statunitense Children’s Tumor Foundation: https://www.ctf.org/get-involved/shine-a-light

COMUNICATO STAMPA