Il 14 novembre il convegno sulla ZES promosso dall’UGL Frosinone

DICHIARAZIONE SEGRETARIO PROVINCIALE UGL FROSINONE ENZO VALENTE

Venerdì 14 novembre sarà una giornata importante per l’intero territorio.

Presso il Fornaci Village di Frosinone, terremo un convegno sul tema più rilevante in assoluto in questo momento.

L’entrata della provincia di Frosinone e dell’intero basso Lazio nella Zona economica speciale, la Zes.

L Ugl ritiene che il criterio di ammissione basato su indicatori socio-economici valutati a livello regionale sia “scorretto e penalizzante”.

Il PIL medio del Lazio è drogato dai dati di Roma e questo impedisce l’inclusione delle province del sud, Latina e Frosinone, che, se valutate singolarmente, avrebbero invece i requisiti di difficoltà economica”.

Per questo intendiamo accendere i riflettori sulla necessità di rilanciare con forza una richiesta unitaria e condivisa.

Abbiamo messo nello stesso tavolo le forze politiche ed economiche del territorio perché occorre fare squadra per dare forza alle nostre richieste.

Vi aspettiamo venerdì prossimo 14 novembre a partire dalle ore 15 presso il Fornaci Village Dream Cinema di Frosinone.