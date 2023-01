IISS “Giovanni Caboto” di Gaeta, “Choose Caboto”: una scuola a #porteaperte dove puoi ciò che vuoi #candoit

GAETA – Il 9 gennaio apriranno ufficialmente le iscrizioni per gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado fino al termine del 30 gennaio e l’IISS “Giovanni Caboto” è pronto ad accogliere i nuovi alunni con la sua tradizione formativa ed anche tante innovative opportunità al passo con i tempi. Per conoscerle sono in programma ben tre nuove date per gli Open Day: venerdì 13 gennaio, dalle 18 alle 20.30, con la manifestazione “La notte delle grandi scoperte”; sabato 21 gennaio, dalle 16.30 alle 19; e un appuntamento speciale previsto per domenica 29 gennaio, dalle 10 alle 12.30.

Si potranno visitare gli spazi scolastici e conoscere gli strumenti essenziali della formazione di indirizzo, che si articola in quattro aree: Conduzione del Mezzo Navale (CMN ex capitani), Conduzione degli Impianti e degli Apparati Marittimi (CAIM ex macchinisti), Conduzione degli Apparati e Impianti Elettronici di bordo (CAIE) e Logistica ( per chi vuole lavorare col la logistica di tutti i trasporti mare, terra, cielo,rotaie e così via).

L’opportunità sarà, però, anche quella di scoprire l’importante novità di quest’anno, ovvero l’introduzione del Nautico con Curvatura Sportiva – con la possibilità di entrare nella squadra di sport acquatici della scuola – che si affianca ad un’altra recente innovazione legata all’inserimento dell’indirizzo Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche.

La formazione del “Caboto” si caratterizza, dunque, come sempre, per il dinamismo continuo tra l’insegnamento teorico e l’esperienza empirica, resa possibile dai laboratori specifici di materia di cui l’istituto è dotato: planetario, laboratori di fisica, chimica, elettronica, Sala Macchine virtuale – per la simulazione di un percorso attraverso gli apparati marittimi tramite casco Oculus ed un joystick (tipo PSP); Sala del Simulatore di Navigazione di classe A e la Stazione Meteorologica.

“Il Caboto, che ho l’onore di dirigere da qualche anno, è un Istituto all’avanguardia per la specificità dei laboratori presenti che rappresentano un’opportunità formativa in grado di coniugare la teoria e la pratica. Inoltre è molto importante il riscontro sul dato occupazionale post diploma: un dato che conferma la solida preparazione degli alunni in uscita, preparazione accompagnata da un’attenzione spiccata alla crescita globale delle alunne (ormai numerose) e degli alunni, nonchè da una ricco ventaglio di arricchimento dell’offerta formativa attraverso i tanti progetti extracurriculari” – spiega la Dirigente scolastica dell’IISS “G. Caboto”, prof.ssa Maria Rosa Valente.

Intanto continua la campagna #choosecaboto sui canali social – Facebook e Instagram – per raccontare la vita dell’istituto scolastico con nuove articolazioni #porteaperte, #seakeywords e #candoit: tre opportunità di restituire, anche dalla diretta voce degli studenti, la vivacità delle tante inziative, progetti e appuntamenti culturali che vanno ad accrescere e completare l’esperienza scolastica. Per tutte le informazioni necessarie, inoltre, la scuola vanta anche un sito istituzionale – www.istitutocaboto.edu.it – ricco e aggioranto.

L’Istituto Caboto dal 1854 ad oggi si è caratterizzato per aver favorito nei suoi allievi la formazione di un DNA tipico della cultura marinara: ricco di conoscenze solide, strutturate e spendibili in tutti gli ambiti della vita e del lavoro. Scegliere l’Istituto “G. Caboto” significa, quindi, entrare in una comunità permanente che cresce e si alimenta delle esperienze professionali e umane delle donne e degli uomini che la costituiscono: #chooseCaboto.

COMUNICATO STAMPA