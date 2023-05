IIS Simoncelli di Sora al cinemateatro di Isola del Liri per lo spettacolo di fine anno

A rappresentare la Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini .Ieri sera lo Spettacolo artistico di fine anno scolastico dell’I.I.S. Simoncelli di Sora al cinemateatro di Isola Del Liri. “Un grazie a questi ragazzi per averci fatto assistere ad una bellissima rappresentazione. “ Commenta Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale che ha rappresentato la Provincia nella manifestazione – “A nome mio e di tutto il consiglio provinciale che rappresento i miei più sinceri complimenti per la lodevole ed efficace iniziativa. Ho seguito lo spettacolo con molto entusiasmo grazie alla capacità dei ragazzi di coinvolgere il pubblico.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA

